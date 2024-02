DCC plc est un groupe diversifié organisé autour de 3 pôles d'activités : - distribution de carburants (72,6% du CA) ; - distribution de produits informatiques et technologiques (23,7%) ; - vente de produits et d'équipements de santé (3,7%) : équipement médical pour personnes à mobilité réduite, matériel chirurgical et de laboratoire, vitamines et suppléments nutritionnels. La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (10,2%), Royaume Uni (34,1%), France (16,7%), Etats-Unis (9,9%) et autres (29,1%).

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation