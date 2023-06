(Alliance News) - Voici un résumé des résultats annuels 2022 des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Ovoca Bio PLC - Société biopharmaceutique basée à Dublin et spécialisée dans la santé des femmes - La perte avant impôts pour 2022 est de 5,6 millions d'euros, en hausse par rapport aux 5,2 millions de dollars en 2021. Ne déclare aucun revenu, inchangé. Les dépenses administratives tombent de 6,1 millions d'euros à 5,4 millions d'euros. Les autres pertes s'élèvent à 154 000 euros, contre un gain de 766 000 euros. Kirill Golovanov, directeur général, déclare : "Au cours de l'année 2022, nous avons continué à progresser dans notre étude de phase 2 de détermination de la dose en cours en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le recrutement des participants à l'étude s'est terminé en juillet 2022, et toutes les activités de collecte de données requises pour l'étude ont été achevées en décembre. Les résultats de l'étude sont actuellement attendus pour août 2023... Je continue de croire qu'Ovoca est bien positionnée pour réaliser notre vision de devenir un leader dans la recherche et le développement, et un partenaire commercial de choix pour de nouveaux médicaments dans des domaines où les besoins non satisfaits sont importants et qui touchent les femmes. "

----------

Alien Metals Ltd - société d'exploration et de développement minier possédant des actifs en Australie, au Mexique et au Groenland - La perte avant impôts en 2022 est de 2,4 millions de dollars australiens, soit 1,3 million de livres sterling, ce qui représente une augmentation par rapport aux 2,3 millions de dollars australiens en 2021. Aucun revenu n'a été déclaré, sans changement. Les dépenses administratives passent de 2,3 millions de dollars australiens à 2,4 millions de dollars australiens, ainsi que des pertes ponctuelles de 30 000 dollars australiens en 2022. Le président exécutif Guy Robertson déclare : "Au cours de l'année, nous avons réalisé des progrès significatifs dans nos projets d'exploration et de développement en Australie. Notre projet phare, le projet de minerai de fer Hancock en Australie occidentale, a continué à démontrer un fort potentiel de minerai de fer à haute teneur pour le transport direct, et nous restons bien positionnés pour capitaliser sur la demande croissante de minerai de fer en Chine... En ce qui concerne l'avenir, nous restons concentrés sur la création de valeur à long terme pour nos actionnaires en continuant à faire avancer nos projets d'exploration et de développement. Les acquisitions que nous avons réalisées au cours de l'année renforcent notre portefeuille et nous offrent des opportunités de croissance supplémentaires. Rod McIlree a également démissionné de son poste de directeur exécutif, à compter de vendredi.

----------

DCI Advisors Ltd - Société d'investissement immobilier basée à Londres - La perte avant impôts en 2022 se réduit à 5,8 millions d'euros contre 21,2 millions d'euros. Ceci est dû en grande partie aux changements d'évaluation qui se sont réduits à un montant négatif de 3,0 millions d'euros contre 24,6 millions d'euros. Les recettes chutent de 4,7 millions d'euros à 318 000 euros, tandis que les coûts des ventes sont nuls par rapport à 2,8 millions d'euros. La société déclare que ses principaux objectifs pour 2023 sont d'exécuter d'autres cessions d'actifs du portefeuille, de faire progresser la construction de son principal actif Kilada Country Club, Golf & Residences et de générer une dynamique de vente de parcelles et de villas dans le cadre du projet, d'assurer une liquidité adéquate du fonds de roulement pour DCI et de défendre sa réclamation contre DCP et de poursuivre toutes les options juridiques pour récupérer la valeur découlant de l'accord d'option non divulgué. Cela fait suite à la résiliation de Dolphin Capital Partners Ltd en tant que gestionnaire d'investissement en mars.

----------

Powerhouse Energy Group PLC - Producteur d'hydrogène à partir de déchets plastiques basé à Bingley, Angleterre - La perte avant impôts en 2022 s'est élargie à 46,2 millions de livres sterling, contre 1,8 million de livres sterling. Cela est dû à des éléments exceptionnels, tels qu'une dépréciation ponctuelle du fonds de commerce de 40,7 millions de livres sterling en 2022. Cette dépréciation s'ajoute à une dépréciation ponctuelle d'un prêt de 2,2 millions de livres sterling, à une dépréciation ponctuelle des recettes de 986 392 livres sterling et à une dépréciation ponctuelle de l'exclusivité de 500 000 livres sterling. Les recettes ont également diminué de près de moitié, passant de 701 435 GBP à 380 277 GBP. Keith Riley, directeur général par intérim, déclare : "L'année écoulée a été difficile pour Powerhouse, mais je pense qu'elle sera finalement gratifiante. C'est l'année qui a marqué le début d'un changement qui, selon le conseil d'administration, permettra à l'entreprise de se rapprocher de son objectif de rentabilité et d'être à l'avant-garde du secteur de la valorisation énergétique des déchets."

----------

Amur Minerals Corp - Société d'exploration de sulfures de nickel et de cuivre axée sur la Russie - La perte avant impôts est de 2,6 millions de livres sterling en 2022, alors qu'elle était de 1,8 million de livres sterling en 2021. Ceci est presque entièrement dû aux dépenses administratives et autres qui sont passées de 1,8 million de livres sterling à 2,6 millions de livres sterling. L'entreprise déclare qu'elle continue d'explorer les options viables pour une prise de contrôle inversée.

----------

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.