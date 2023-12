DCI Advisors Limited est une société d'investissement immobilier basée dans les îles Vierges britanniques. L'activité principale du groupe est le développement de propriétés en bord de mer en Méditerranée orientale - Grèce, Chypre et Croatie. La société se concentre sur la croissance du capital en investissant dans le développement de complexes résidentiels, principalement dans le sud-est de l'Europe. Ses projets comprennent Scorpio Bay Resort, Lavender Bay Resort, Kilada Hills Golf Resort, Apollo Heights Resort, Livka Bay Resort et Plaka Bay Resort. Ses filiales comprennent Scorpio Bay Holdings Limited, Scorpio Bay Resorts S.A., Xscape Limited, Golfing Developments S.A., MindCompass Overseas One Limited, MindCompass Overseas Two S.A., Dolphin Capital Greek Collection Limited, D.C. Apollo Heights Polo and Country Resort Limited, Symboula Estates Limited et Azurna Uvala D.o.o.

Secteur Développement et opérations immobilières