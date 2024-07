DCI Advisors Limited est un investisseur en complexes résidentiels haut de gamme basé aux Îles Vierges britanniques. La société est un investisseur et un promoteur mondial dans le secteur des complexes résidentiels sur les marchés émergents. Le portefeuille de la société s'étend sur des terrains côtiers aménageables et comprend des centres de villégiature résidentiels à grande échelle, intégrés dans les loisirs, en Grèce et à Chypre. Ses projets comprennent Kilada, Scorpio Bay Resort, Lavender Bay Resort, Plaka Bay Resort, Aristo Developers et Apollo Heights Polo Resort. Kilada est une zone de 224 hectares en cours de construction, qui comprend la phase I (terrain de golf) et d'autres phases. Scorpio Bay Resort est un hôtel de luxe et un spa à service complet, intégré à un développement résidentiel et à des installations de loisirs liées à la mer. Lavender Bay Resort comprend un hôtel de 180 chambres, un terrain de golf de 18 trous signé Gary Player, etc. Apollo Heights Polo Resort comprend des installations hôtelières et des unités résidentielles. Aristo Developers est un promoteur résidentiel à Chypre.

Secteur Développement et opérations immobilières