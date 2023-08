DCM Financial Services Limited a annoncé que lors de sa réunion du 12 août 2023, le conseil d'administration a approuvé, sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, la nomination de Mme Ruchi Chordia en tant qu'administratrice indépendante supplémentaire (non exécutive) de la société pour une durée de cinq années consécutives, du 12 août 2023 au 11 août 2028, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de la 32e assemblée générale annuelle. Approuvé la démission de Mme Rajni Gupta, administratrice indépendante de la société, en raison de ses exigences personnelles.