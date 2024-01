DCM Holdings Co., Ltd. est une société de portefeuille basée au Japon qui est principalement engagée dans le secteur des centres de loisirs. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, propose des produits de jardinage, tels que de grosses machines et des matériaux agricoles ; des produits d'amélioration de l'habitat, tels que de la quincaillerie et des outils ; des produits de loisirs domestiques, tels que des produits automobiles, des jouets et des bicyclettes ; des produits pour animaux domestiques ; des produits d'entretien ménager, tels que des produits de première nécessité et des articles de papeterie ; des produits d'ameublement, tels que des produits de literie ; des produits électroniques domestiques, tels que des appareils électroménagers, des équipements d'éclairage et des machines audio et vidéo, entre autres.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage