Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse à cause des problèmes de COVID en Chine.

Les futures actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,34% à 18.598 à 0140 GMT.

Les marchés asiatiques ont reculé en raison des inquiétudes concernant la gestion du COVID-19 dans la deuxième plus grande économie du monde, après que des manifestants et la police se soient affrontés à Shanghai dimanche. L'indice MSCI Asia ex-Japan a perdu 2,19 %. [MKTS/GLOB]

Les craintes d'une remise en cause de la croissance économique de la Chine par le COVID ont également pesé sur les matières premières, le pétrole brut Brent glissant à 83 dollars le baril. [O/R]

Vendredi, l'indice de référence S&P BSE Sensex a gagné 0,03% et a clôturé à un nouveau record de 62 293,64, tandis que l'indice NSE Nifty 50 a progressé de 0,16% pour s'établir également à un sommet historique de 18 512,75.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté des actions pour une valeur nette de 3,69 milliards de roupies (45,17 millions de dollars) vendredi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu des actions pour une valeur nette de 2,96 milliards de roupies (36,24 millions de dollars), selon les données provisoires du NSE.

Les actions à surveiller :

** Siemens : Life Insurance Corporation a réduit sa participation dans la société de 5,17% à 3,13%.

** DCM : LIC a réduit sa participation dans la société de 6,295% à 4,21%.

** One 97 Communications : La Reserve Bank of India (RBI) a refusé à la société une licence d'agrégateur de paiement et lui a demandé de refaire une demande dans les 120 jours après avoir rempli certaines conditions.

** Hero MotoCorp : Augmenter les prix de ses motos et scooters de 1 500 roupies (18,36 $) à partir du 1er décembre en raison des coûts liés à l'inflation.

** Larsen & Toubro Financial Holdings : A terminé la cession de ses activités de fonds communs de placement à HSBC Asset Management (Inde) et a reçu 34,84 milliards de roupies. La société a également réalisé un excédent de trésorerie de 7,65 milliards de roupies dans L&T Investment Management.

** VA Tech Wabag : A signé un accord avec la Banque asiatique de développement en vue de lever 2 milliards de roupies par le biais de débentures non convertibles non cotées.

(1 $ = 81,6850 roupies indiennes)