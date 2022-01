DCM Nouvelle Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 décembre 2021 15/01/2022 | 15:36 Envoyer par e-mail :

DCM Nouvelle Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2021. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 2 312,5 millions d'INR, contre 1 523,7 millions d'INR l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 347,4 millions d'INR, contre 1 538,2 millions d'INR un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 308,4 millions INR, contre 122,6 millions INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 16,51 INR, contre 6,56 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 16,51 INR, contre 6,56 INR l'année précédente. Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 6 604 millions INR, contre 3 758,6 millions INR l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6 682,2 millions INR, contre 3 807,8 millions INR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 1 015,1 millions INR, contre 60,4 millions INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 54,35 INR, contre 3,23 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 54,35 INR, contre 3,23 INR l'année précédente.

