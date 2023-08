DCM Shriram Industries Limited est une société diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs du sucre, de l'alcool, de la cogénération d'électricité, des produits chimiques organiques et inorganiques, des intermédiaires pharmaceutiques, des fibres industrielles et des projets d'ingénierie liés à la production de défense. Ses produits comprennent le sucre et la distillerie, les rayons et le nylon, les produits chimiques organiques, les véhicules blindés, les conteneurs et le désinfectant pour les mains Daurala Cares. La société, sous sa marque Daurala Sugar Works, fabrique du sucre de qualité pharmaceutique, une ferme de recherche sur la canne à sucre, la mise en place d'une distillerie, la fabrication de liqueur étrangère fabriquée en Inde (IMFL), la bio-méthanisation, la fabrication de produits chimiques aromatiques, la cogénération d'électricité. Elle se concentre sur la conception, l'ingénierie, le prototypage et la fabrication de véhicules blindés tactiques à rôles multiples en Inde. Ses produits chimiques organiques comprennent le benzaldéhyde, le chlorure de benzyle, l'orthochloro benzaldéhyde, l'acide orthochloro benzoïque et le benzaldéhyde. Elle dessert diverses industries, notamment le pétrole et le gaz, la logistique et la défense.

Secteur Transformation des aliments