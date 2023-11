Ddev Plastiks lndustries Ltd est une entreprise indienne qui fabrique des composés polymères en Inde. L'entreprise a diversifié son portefeuille de produits et a introduit des composés plastiques techniques pour l'industrie des produits blancs, de l'automobile et des appareils électriques. La société fabrique des composés spécialisés en Inde, avec une capacité installée de 36 000 tonnes de composés de polychlorure de vinyle (PVC), 65 800 tonnes de composés à base de silane, 24 000 tonnes de composés pour câbles en polyéthylène réticulé (XLPE), 18 000 tonnes de composés remplis de polyéthylène et de polypropylène, 12 500 tonnes de composés semi-conducteurs pour des applications dénudables et non dénudables, 8 000 tonnes de composés ignifuges sans halogène et 4 200 tonnes d'encres d'imprimerie et d'adhésifs. La société exporte ses produits dans une cinquantaine de pays.

Secteur Produits chimiques de base