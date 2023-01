CORRECT : GAGNANTS ET PERDANTS DES PETITES CAPITALISATIONS : Seraphine s'envole après avoir proposé une offre d'achat.

(Correction : les ventes en ligne à périmètre constant de TheWorksco.uk au cours des 11 semaines au 15 janvier ont diminué de 14,0 % et non de 15,0 %).

SMALL-CAP - GAGNANTS

Seraphine Group PLC, hausse de près de trois fois son cours de clôture à 29,10 pence, fourchette sur 12 mois 7,88 pence - 229,0 pence. Conclusion d'un accord avec Mayfair Equity Partners LLP pour que la société acquière le reste du capital social qu'elle ne possède pas encore dans Seraphine pour 30 pence par action, ce qui valorise l'ensemble de la société à 15,3 millions GBP. Selon la société, l'offre représente une prime d'environ trois fois son cours de clôture de 9,8 pence de jeudi. Mayfair détient actuellement 43% de la société. La présidente Sharon Flood déclare que la transaction "supprimerait les coûts substantiels associés à la cotation en bourse et donnerait à la direction le temps et l'espace nécessaires pour accorder toute son attention à un retour à une croissance rentable". Seraphine est un détaillant de vêtements de maternité et d'allaitement basé à Londres. Mayfair Equity Partners est un investisseur basé à Londres qui se concentre sur les entreprises de technologie et de consommation.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

TheWorks.co.uk PLC, baisse de 20% à 34,39 pence, fourchette sur 12 mois 26,10p - 69,30p. Le détaillant de livres et de papeterie affiche une perte avant impôts considérablement élargie de 10,7 millions GBP au premier semestre de son exercice financier, contre une perte de 1,0 million GBP un an plus tôt. Il note toutefois que la société enregistre généralement une perte au premier semestre, le bénéfice de l'exercice étant fortement axé sur la période de pointe de Noël au second semestre. Au cours du semestre clos le 30 octobre, le chiffre d'affaires s'élève à 118,9 millions de livres sterling, soit une hausse de 2,4 % par rapport aux 116,1 millions de livres sterling de l'année précédente. Dans les 11 semaines jusqu'au 15 janvier, affiche une croissance totale des ventes à périmètre constant de 5,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. La croissance des ventes LFL en magasin est de 9,7%, tandis que les ventes LFL en ligne diminuent de 14,0%. Explique que les ventes en ligne ont été "décevantes" avec un ralentissement des ventes à l'approche de Noël. Il explique que cela est probablement dû au fait que les consommateurs ont perdu confiance dans les promesses de livraison des détaillants à la lumière des grèves à Royal Mail et des effets potentiels de ces grèves sur d'autres transporteurs. Néanmoins, maintient inchangées ses prévisions financières pour 2023. Ne déclare aucun dividende intérimaire, inchangé par rapport à l'année précédente.

Castillo Copper Ltd, baisse de 6,9% à 0,86 pence, fourchette sur 12 mois 0,60p - 1,55p. L'explorateur de métaux de base axé sur l'Australie et la Zambie déclare que les analyses de sept trous de forage dans les perspectives de Fence Gossan et Tors Tank en Australie confirment une découverte "significative" d'éléments de terres rares hébergés dans l'argile à faible profondeur. En Zambie, Castillo prévoit le début des travaux de développement au cours du premier semestre 2023 sur les cibles connues de son projet Luanshya.

