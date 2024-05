De La Rue plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit aux gouvernements et aux organisations commerciales des produits et des services qui soutiennent l'intégrité du commerce, l'identité personnelle et la circulation des marchandises. Les secteurs d'activité de la société comprennent la monnaie et l'authentification. Dans le secteur de la monnaie, la société conçoit, fabrique et fournit des billets de banque, des substrats en polymère et des éléments de sécurité dans le monde entier. Son segment Monnaie fournit des solutions monétaires de bout en bout à plus de la moitié des banques centrales et des autorités émettrices dans le monde. Dans le segment Authentification, la société fournit des solutions physiques et numériques pour authentifier les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement et pour assurer le suivi des biens exerçables afin de soutenir la conformité avec les régulateurs gouvernementaux. Grâce à sa plateforme DLR Certify, elle offre une gamme de solutions modulaires qui peuvent être déployées et fournir aux autorités fiscales un point de vue indépendant, un contrôle, un audit et des analyses de données sur le mouvement des produits légitimes.