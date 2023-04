De La Rue s'enfonce dans la baisse de la demande de billets de banque

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Treatt PLC, en hausse de 4,8% à 616,22 pence, fourchette de 12 mois 503p-1,156p. Le fabricant et fournisseur d'extraits naturels et d'ingrédients pour les industries des boissons, des arômes et des parfums annonce une croissance record du chiffre d'affaires intermédiaire de 15% à 75,9 millions de livres sterling au cours du semestre clos le 31 mars, contre 66,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt devrait augmenter d'environ 12 % pour atteindre "au moins" 7,1 millions de livres sterling, contre 6,3 millions de livres sterling. La société constate une "résistance" des volumes de boissons malgré l'incertitude de l'environnement macro-économique. Elle note en particulier des progrès "encourageants" dans la filiale chinoise, avec des ventes passant de 3,5 millions de livres sterling à 4,9 millions de livres sterling. L'entreprise prévoit de réaliser un bénéfice annuel avant impôts et éléments exceptionnels conforme aux attentes du conseil d'administration. "Nous avons connu un excellent semestre avec des ventes record, notamment dans notre catégorie la plus importante, les agrumes, où nous avons renforcé nos relations de longue date avec certaines des plus grandes sociétés de boissons tout en gagnant de nouveaux clients", a déclaré le PDG Daemmon Reeve.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

De La Rue PLC, en baisse de 23% à 38,4 pence, fourchette de 12 mois 33 pence-110,4 pence. L'imprimeur de billets de banque dit qu'il a été touché par la baisse de la demande de billets de banque qui a atteint son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. Il s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'exercice clos le 25 mars soit "inférieur d'un pourcentage moyen à un chiffre aux attentes du marché". De La Rue indique qu'elle perçoit des signes de reprise, avec un "nombre significatif de nouveaux appels d'offres activement en cours", bien que le rythme du rebond soit incertain. De La Rue ajoute : "La société est en pourparlers avec ses banques prêteuses en vue d'obtenir un amendement à ses engagements bancaires, reflétant les perspectives révisées et l'augmentation des coûts de financement de la société résultant des taux de base plus élevés de la Banque d'Angleterre. Plus positivement, elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de son activité Authentification dépasse les 100 millions de livres sterling pour la première fois au cours du nouvel exercice.

Petrofac Ltd, baisse de 16% à 60,88 pence, fourchette de 12 mois 45,38 pence-113 pence. La société de services énergétiques prévoit une perte avant intérêts et impôts d'environ 150 millions USD à 170 millions USD, ce qui représente une augmentation par rapport aux 130 millions USD en 2021, et une augmentation par rapport à la prévision de perte de 100 millions USD affichée en décembre. Pour Engineering & Construction, elle s'attend à ce que la perte d'Ebit passe de 14 millions d'USD en 2021 à 240 millions d'USD, soit au moins 26% de plus que les estimations de 190 millions d'USD publiées en décembre. Petrofac cite les coûts de Thai Oil Clean Fuels pour expliquer l'aggravation attendue de la perte.

EnQuest PLC, baisse de 3,2 % à 18,4 pence, fourchette de 12 mois 16,16 pence-31,45 pence. La société de production de pétrole et de gaz, avec des opérations au Royaume-Uni et en Malaisie, chute alors que Jefferies réduit son action de "acheter" à "conserver". L'objectif de prix est également réduit à 20 pence contre 27 pence précédemment.

