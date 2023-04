Hausse de l'action De La Rue : nomination d'un nouveau directeur financier, Charles Andrews

De La Rue PLC - fabricant de produits imprimés de sécurité basé à Basingstoke, en Angleterre - engage Charles Andrews en tant que directeur financier intérimaire, avec effet au 11 avril. Cette nomination fait suite à la démission de Rob Harding en janvier, qui a quitté son poste pour devenir directeur financier du fournisseur de services de paiement PayPoint PLC. Plus récemment, M. Andrews était vice-président principal de la cellule aérienne de l'entreprise aérospatiale Meggitt PLC et a occupé des postes de direction financière chez Ingram Micro Inc. et GSK PLC.

L'action a été mise sous pression ces derniers mois, car un actionnaire important, Crystal Amber Fund Ltd, a demandé la révocation du président Kevin Loosemore et a évoqué publiquement diverses défaillances de l'entreprise.

Clive Vacher, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis que Charles rejoigne De La Rue en tant que directeur financier par intérim. Sa vaste expérience et sa capacité avérée à conduire le changement et la transformation au niveau de la direction nous seront d'une valeur inestimable alors que nous continuons à affiner le groupe."

