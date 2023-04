Le président de De La Rue démissionne suite à des pressions

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

De La Rue PLC, en hausse de 7,9% à 43,15 pence, fourchette de 12 mois 33p-118,8p. L'action rebondit sur ses plus bas récents. Le fabricant de produits imprimés de sécurité a déclaré vendredi en fin de journée que le président Kevin Loosemore avait décroché son poste afin de "tirer un trait sur les récentes spéculations entourant la direction de la société". Il quittera ses fonctions le 1er mai. L'entreprise a lancé une recherche "accélérée" pour le remplacer, dans le but de nommer un nouveau président non exécutif le 2 mai. Pepyn Dinandt, qui a été nommé par l'actionnaire Crystal Amber Fund Ltd et qui a indiqué sa volonté d'être président, sera un candidat dans ce processus, a déclaré M. De La Rue. Au cours des derniers mois, M. Loosemore a fait l'objet de plusieurs demandes de révocation de la part de Crystal Amber Fund, qui a publiquement critiqué l'entreprise pour diverses défaillances présumées en matière de gouvernance et de gestion.

888 Holdings PLC, hausse de 2,4% à 76,50 pence, fourchette de 12 mois 50,5 pence-220 pence. Le président de la société de jeux d'argent, Jon Mendelhson, achète 100 000 actions à 68,4 pence chacune, pour une valeur de 68 4000 livres sterling vendredi. Les actions de la société de paris et de jeux en ligne basée à Gibraltar ont augmenté de 20 % vendredi, après avoir déclaré un revenu annuel de 1,24 milliard de livres sterling en 2022, en hausse de 74 % par rapport à 712,3 millions de livres sterling en 2021, mais une perte avant impôts de 115,7 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 56 millions de livres sterling, en raison de coûts exceptionnels et d'éléments d'ajustement de 184,8 millions de livres sterling. Toutefois, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'est élevé à 217,9 millions de livres sterling, contre 119,7 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, 888 a déclaré qu'elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2023 soit inférieur à celui de 2022 d'un pourcentage faible à moyen à un chiffre, mais que l'Ebitda ajusté soit plus élevé.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Superdry PLC, en baisse de 1,4% à 87,7 pence, fourchette de 12 mois 82,6 pence-184,4 pence. Le détaillant de vêtements prolonge les pertes de vendredi, où il a perdu 17%. Il a retiré sa prévision existante d'un bénéfice ajusté avant impôts "largement à l'équilibre" pour l'exercice se terminant le 30 avril, par rapport à un bénéfice de 21,9 millions de livres sterling pour l'exercice 2022. Cela est dû en partie aux ventes au détail en février et mars, qui ont été inférieures à ses attentes.

