De La Rue plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit aux gouvernements et aux organisations commerciales des produits et des services qui soutiennent l'intégrité du commerce, l'identité personnelle et la circulation des marchandises. Les divisions de la société comprennent la monnaie et l'authentification. La division Monnaie fournit des solutions monétaires de bout en bout, depuis les billets de banque finis jusqu'au substrat polymère décroché et aux éléments de sécurité des billets de banque, à plus de la moitié des banques centrales et des autorités émettrices dans le monde. Les solutions d'authentification protègent les revenus et les réputations grâce à des solutions d'authentification et de traçabilité. Elle fournit des solutions logicielles modulaires complètes, des étiquettes de sécurité physique et des documents pour une variété d'applications commerciales et gouvernementales.