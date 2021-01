De'Longhi : dans le vert, soutenu par une analyse positive

Les actions du fabricant d'électroménager italien De'Longhi ont augmenté de plus de 2% vendredi, alors que les analystes de Berenberg ont ajusté leur recommandation sur le titre, passant de 'conserver' à 'achat'.



Par ailleurs, Berenberg a plus que doublé son objectif de cours à 35 euros contre 16,5 euros précédemment, décelant donc un nouveau potentiel de hausse sur le titre après son rallye de 40% en 2020.



'Après quelques années de pression sur les marges, de croissance modérée des ventes du groupe et de déclassement, la pandémie de Covid-19 a marqué un point d'inflexion pour De'Longhi, permettant une croissance significative dans toutes les catégories de produits et un levier opérationnel', analyse le broker.



'Nous pensons que De'Longhi pourrait connaître un vent favorable dans les une à deux prochaines années, car les consommateurs devraient continuer à réinvestir dans les articles ménagers', a ajouté M. Berenberg.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.