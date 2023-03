De' Longhi réduit presque de moitié son bénéfice et son dividende ; le chiffre d'affaires de 2023 devrait baisser

(Alliance News) - De' Longhi Spa a annoncé lundi qu'il avait clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net presque divisé par deux par rapport à l'année précédente, à 177,4 millions d'euros contre 311,1 millions d'euros.

Les revenus ont baissé de 2,0 % en glissement annuel, à 3,16 milliards d'euros contre 3,22 milliards d'euros, et la marge industrielle nette est tombée à 1,49 milliard d'euros contre 1,60 milliard d'euros.

Après avoir clôturé le premier semestre en territoire positif, porté par une brillante performance dans le secteur du café, le groupe a enregistré une baisse généralisée de son chiffre d'affaires à un taux moyen à un chiffre au cours des trimestres suivants, ce qui s'explique principalement par le ralentissement de la consommation en Europe.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a également baissé, de 3,9%, toujours caractérisé par un comportement conservateur des consommateurs et le déstockage de la distribution qui en a résulté.

L'Ebitda a baissé de 23% à 369,4 millions d'euros contre 480,6 millions d'euros en 2021, et le chiffre ajusté - avant produits et charges non récurrents et coût théorique des plans de stock-options - a baissé de 30% à 362,0 millions d'euros contre 515,0 millions d'euros.

Le résultat opérationnel a baissé de 32 % à 263,5 millions d'euros, contre 386,9 millions d'euros l'année précédente.

Le groupe a clôturé l'exercice 2022 sur une position financière nette largement positive de 298,8 millions d'euros, mais en baisse de 126,3 millions d'euros par rapport à la fin de l'année 2021, où elle s'élevait à 425,1 millions d'euros.

D'une manière générale, l'absorption des ressources financières au cours de l'année a résulté de marges plus faibles, de variations négatives du fonds de roulement, de l'activité d'investissement et du paiement de dividendes d'environ 44 millions d'euros de plus qu'en 2021. Toutefois, la société signale l'importante contribution positive du quatrième trimestre, qui a généré un flux de trésorerie positif de 270 millions d'EUR, principalement en raison des actions de réduction des stocks, limitant ainsi l'impact négatif d'autres éléments.

La position nette auprès des banques et autres prêteurs au 31 décembre 2022 était de 389,5 millions d'euros, en baisse de 116,4 millions d'euros par rapport à la fin de l'année 2021.

Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,48 EUR par action, avec un taux de distribution de 41 %, en baisse par rapport à 0,83 EUR un an plus tôt, et le lancement d'un plan de rachat d'un maximum de 14,5 millions d'actions d'autocontrôle. À ce jour, la société détient 895 350 actions propres, soit 0,6 % de son capital social.

Le CEO, Fabio de' Longhi, a commenté : " 2023 commence dans un contexte pas très différent du second semestre 2022, ce qui nous amène à prévoir une amélioration progressive du climat économique et de la consommation au second semestre après un début difficile, marqué par un nouveau déstockage de la distribution, auquel s'ajouteront les effets de notre décision stratégique de sortir du marché des climatiseurs mobiles aux États-Unis et la comparaison difficile avec la croissance extraordinaire des premiers mois des deux années précédentes ".

"Dans ce contexte, nous estimons donc pouvoir terminer l'année avec des revenus légèrement inférieurs et un Ebitda ajusté de l'ordre de 370 à 390 millions d'euros".

L'action De' Longhi est en baisse de 4,7 % à 22,14 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

