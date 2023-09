De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. a tenu sa première assemblée générale extraordinaire le 4 septembre 2023 et a approuvé la nomination de Sheng Yan en tant qu'administrateur non indépendant, de Feng Yu, Xiang Zhenhong, Li Feide en tant qu'administrateurs indépendants et de Luo Zhenbiao, Lei Hua en tant que superviseurs non employés.