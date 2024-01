DE&T Co., Ltd. est une société coréenne principalement engagée dans la fabrication et la distribution d'équipements et de composants pour écrans plats (FPD). La société produit des équipements d'inspection pour les écrans à cristaux liquides (LCD), les panneaux d'affichage plasma (PDP) et les diodes électroluminescentes organiques à matrice active (AMOLED). Les produits de la société consistent principalement en des inspections macro et micro utilisées pour tester les défauts dans les verres de transistors à couche mince et les verres de filtres colorés par des éclairages et des microscopes ; des testeurs bruts utilisés pour tester les défauts dans les cellules FPD ; des testeurs d'ampoules PDP et des dispositifs de protocole de distribution d'étiquettes (LDP) utilisés pour tester les panneaux et effectuer un modelage direct au laser, et d'autres, tels que des composants et des unités de sonde. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.