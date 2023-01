DeA Capital, Morrow Sodali est l'agent d'information global pour l'offre publique d'achat de Nova

(Alliance News) - En ce qui concerne l'offre publique d'achat lancée par Nova Srl sur ses propres actions, DeA Capital Spa a annoncé lundi que Morrow Sodali Spa agira en tant qu'agent d'information global afin de fournir des informations sur l'offre à tous les détenteurs d'actions ordinaires de DeA Capital.

Morrow Sodali est une société qui fournit des services de conseil et de communication avec les actionnaires aux sociétés cotées et non cotées.

DeA Capital est stable à 1,48 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

