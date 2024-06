Debock Industries Limited est une entreprise basée en Malaisie qui fournit divers types de services et de produits dans les domaines de la vente et du marketing, des produits agricoles et de l'hôtellerie. La division Eagle Sales de la société fabrique du matériel agricole et des pièces détachées dans son unité de Deoli Tonk, au Rajasthan. Elle fournit également des services dans le secteur de l'hôtellerie par l'intermédiaire de ses hôtels et centres de villégiature au Rajasthan. La société fournit des services d'accueil par l'intermédiaire de l'hôtel Debock Inn. Ses produits d'équipement comprennent le cultivateur Eagle Medium Duty, le déchaumeur à disques Eagle Trailed Type, la charrue Eagle M.B., les niveleurs Eagle Heavy Duty, le cultivateur Eagle Double Spring, le cultivateur Eagle Medium Duty (Rakab Type), les niveleurs Eagle Reversible, la herse à paddy Eagle Paddy Harrow et le Shrub Master Eagle. Ses pièces détachées pour cultivateurs comprennent la pelle, le ressort, le tyne, la goupille d'attelage et la goupille Kunda. Les autres produits de la société comprennent Ataborn, Green Verticill, Neem Oil et Royal Shakti.

Secteur Véhicules et machines lourdes