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    DIL   INE411Y01011

DEBOCK INDUSTRIES LIMITED

(DIL)
  Rapport
Temps Différé NSE India Stock Exchange  -  07:23 25/11/2022
13.35 INR   -2.20%
15/11Debock Industries Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2022
CI
13/08Debock Industries Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2022
CI
30/05Debock Industries Limited annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2022
CI
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéFinancesDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Debock Industries : Newspaper Advertisements

25/11/2022 | 07:14
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25th November, 2022

To,

Department of Corporate Services,

Listing Compliance

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No. C/1, G Block

Bandra -Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400 051.

Ref: Scrip Code/ Symbol: DIL

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Notice - Intimation of Extra-OrdinaryGeneral Meeting

Pursuant to regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the enclosed herewith a copy of Newspaper Advertisement published on November 25th, 2022 in English and Hindi edition with reference to the publication of Intimation of Extra-Ordinary General Meeting to be held on 19th Day of December, 2022.

You are requested to take the above cited information on your records.

Thanking You,

For Debock Industries Limited

(Formerly known as Debock Sales & Marketing Limited)

Mukesh Manveer

Singh

Digitally signed by Mukesh Manveer Singh

Date: 2022.11.25 11:24:41 +05'30'

Mukesh Manveer Singh

Managing Director

DIN: 01765408

E-mail: cs@debockgroup.com info@debockgroup.com

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Données financières
CA 2022 974 M 11,9 M 11,5 M
Résultat net 2022 67,3 M 0,82 M 0,79 M
Dette nette 2022 119 M 1,46 M 1,41 M
PER 2022 50,7x
Rendement 2022 -
Capitalisation 1 043 M 12,8 M 12,3 M
VE / CA 2021 0,90x
VE / CA 2022 3,63x
Nbr Employés 10
Flottant 99,0%
Graphique DEBOCK INDUSTRIES LIMITED
Durée : Période :
Debock Industries Limited : Graphique analyse technique Debock Industries Limited | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DEBOCK INDUSTRIES LIMITED
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Mukesh Manveer Singh Chairman & Managing Director
Nishu Goyal Chief Financial Officer & Director
Ankit Sharma Secretary & Compliance Officer
Arvind Rao Independent Non-Executive Director
Kailash Brahmabhatt Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
DEBOCK INDUSTRIES LIMITED-79.93%13
DEERE & COMPANY27.60%132 052
THE TORO COMPANY11.70%11 629
BUCHER INDUSTRIES AG-16.63%4 079
ESCORTS KUBOTA LIMITED15.97%2 929
LINDSAY CORPORATION19.31%1 991