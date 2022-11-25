Debock Industries : Newspaper Advertisements
25
th November, 2022
To,
Department of Corporate Services,
Listing Compliance
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5
th Floor,
Plot No. C/1, G Block
Bandra -Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051.
Ref: Scrip Code/ Symbol: DIL
Dear Sir/Madam,
Subject:
Newspaper Notice - Intimation of Extra-Ordinary General Meeting
Pursuant to regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the enclosed herewith a copy of Newspaper Advertisement published on November 25
th, 2022 in English and Hindi edition with reference to the publication of Intimation of Extra-Ordinary General Meeting to be held on 19 th Day of December, 2022.
You are requested to take the above cited information on your records.
Thanking You,
For Debock Industries Limited
(Formerly known as Debock Sales & Marketing Limited)
Digitally signed by Mukesh Manveer Singh
Date: 2022.11.25 11:24:41 +05'30'
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Données financières INR USD EUR
CA 2022
974 M
11,9 M
11,5 M
Résultat net 2022
67,3 M
0,82 M
0,79 M
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PER 2022
50,7x
Rendement 2022
-
Capitalisation
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12,8 M
12,3 M
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0,90x
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Nbr Employés
10
Flottant
99,0%
Graphique DEBOCK INDUSTRIES LIMITED
Durée :
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