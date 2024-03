Decai Decoration Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la conception et la construction de décoration architecturale et l'ingénierie de construction de logements. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment de la décoration architecturale est engagé dans la conception et la construction de bâtiments publics, de lots résidentiels et de bâtiments anciens. Le secteur de l'ingénierie de la construction de logements s'occupe de la conception et de la construction de diverses constructions de logements et d'installations auxiliaires, ainsi que de l'installation de lignes, de canalisations et d'équipements de soutien. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Construction et ingénierie