Dechra Pharmaceuticals accepte un rachat de 4,5 milliards de livres sterling

(Alliance News) - Dechra Pharmaceuticals PLC a déclaré vendredi avoir accepté un rachat par EQT Fund Management SARL et Luxinva SA qui l'évalue à 4,46 milliards de livres sterling.

La société pharmaceutique vétérinaire a déclaré avoir conclu un accord avec Freya Bidco Ltd, une société nouvellement formée détenue indirectement par EQT X EUR SCSp et EQT X USD SCSp, qui agissent par l'intermédiaire de leur gestionnaire EQT Fund Management et Luxinva. EQT est une société d'investissement suédoise d'envergure mondiale, tandis que Luxinva appartient à l'Abu Dhabi Investment Authority, un fonds souverain des Émirats arabes unis.

L'offre valorise les actions Dechra à 3 875 pence chacune, ce qui représente une prime de 13 % par rapport au cours de clôture de la société, qui était de 3 439,65 pence chacune jeudi. Elle est supérieure de 44 % au cours de l'action de Dechra, qui était de 2 690 pence le 12 avril, un jour avant le début de la période de l'offre.

Toutefois, la proposition est inférieure de 4,8 % à l'offre potentielle de 4 070 pence présentée à la mi-avril. Dechra a déclaré qu'elle considérait la nouvelle proposition comme "juste et raisonnable".

L'acquisition valorise Dechra à 4,46 milliards de livres sterling sur une base entièrement diluée, soit une valeur d'entreprise de 4,88 milliards de livres sterling. Elle représente environ 26 fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de Dechra pour 2022, soit 188 millions de livres sterling.

Le rachat doit être approuvé par 75 % des actionnaires de Dechra et doit être entériné par un tribunal. Les avis de convocation à la réunion du tribunal et à l'assemblée générale seront bientôt publiés, a déclaré Dechra.

La société s'attend à ce que le rachat soit finalisé vers la fin de l'année 2023 ou au début de l'année prochaine.

Dechra a déclaré : "EQT estime qu'elle est bien placée pour soutenir la prochaine phase de croissance de Dechra grâce à ses connaissances et à sa compréhension développées à partir d'investissements existants et antérieurs dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la santé animale. EQT a de solides antécédents en matière de déploiement de capitaux et d'expertise dans des entreprises axées sur la croissance et de soutien à leurs équipes de direction pour qu'elles réalisent leurs ambitions stratégiques."

Lundi dernier, Dechra a averti qu'il était probable que ses prévisions de bénéfices annuels ne soient pas atteintes, en raison d'un environnement commercial plus "volatil et difficile" en 2023.

Elle avait déclaré que le bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'exercice se terminant le 30 juin serait probablement inférieur à ses prévisions de 186 millions de livres sterling, en raison du déstockage par les grossistes américains.

