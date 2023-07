Dechra Pharmaceuticals PLC - fabricant de médicaments vétérinaires - déclare que le rachat par un fonds d'investissement privé a été approuvé par le tribunal et l'assemblée générale. Dechra indique que les détenteurs de 99 % des actions du plan ont voté en faveur de l'opération lors d'une réunion du tribunal. Lors de l'assemblée générale, 99 % d'entre eux se sont également prononcés en sa faveur. En juin, Dechra a accepté un rachat ajusté à la baisse par EQT AB, une société suédoise de capital-investissement, et Luxinva SA, contrôlée par le fonds souverain des Émirats arabes unis. L'offre valorise Dechra à 4,46 milliards de livres sterling sur une base entièrement diluée et donne une valeur d'entreprise de 4,88 milliards de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 3 716,00 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 2,7

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

