Les actions en hausse dans l'espoir d'un accord sur le protocole entre le Royaume-Uni et l'UE

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en hausse lundi à la mi-journée, les investisseurs restant optimistes quant à un éventuel accord entre le Royaume-Uni et l'UE sur le protocole d'Irlande du Nord.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 62,62 points, 0,8%, à 7 940,79. Le FTSE 250 était en hausse de 116,23 points, 0,6 %, à 19 812,76, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,08 points, 0,2 %, à 854,71.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,7 % à 794,95, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,7 % à 17 335,36, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1 % à 14 031,23.

"Il y a eu de la volatilité dans la livre tôt lundi alors que les traders attendaient de voir si un accord pourrait être conclu sur le protocole d'Irlande du Nord face à l'opposition de l'aile eurosceptique du parti conservateur et du [Parti unioniste démocratique]", a déclaré Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

La livre était cotée à 1,1981 USD à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,1947 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro était à 1,0565 USD, en hausse par rapport à 1,0545 USD. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 136,25 JPY, en baisse par rapport à 136,31 JPY.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s'entretiendra lundi à Windsor, dans le Berkshire, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que M. Sunak cherche à finaliser un accord pour régler les problèmes liés au protocole d'Irlande du Nord.

No 10 a évoqué la perspective que les pourparlers pourraient produire un moment de percée après des mois de négociations avec Bruxelles sur la fixation du protocole.

Les gains boursiers de lundi contrastent avec une session difficile pour les actions mondiales lundi, dans le sillage d'une lecture rougeoyante de l'indice des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis.

Selon le US Bureau of Economic Analysis, l'indice des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 5,4 % sur un an en janvier. Le taux d'inflation PCE s'est accéléré par rapport au taux de 5,3 % enregistré en décembre et est nettement supérieur au consensus cité par FXStreet d'un ralentissement à 4,9 %.

L'inflation PCE de base, l'indicateur de prix préféré de la Réserve fédérale, s'est accélérée à 4,7 % en glissement annuel en janvier, contre 4,6 % en décembre. Ces chiffres suggèrent que les pressions inflationnistes s'avèrent plus fortes que prévu, et peuvent laisser penser que la Fed envisage d'autres hausses de taux.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse, le sentiment semblant rebondir après l'effondrement du marché boursier induit par la lecture du PCE la semaine dernière. Le Dow Jones Industrial Average est appelé en hausse de 0,4 %, et le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont tous deux appelés en hausse de 0,5 %.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,6 % et le DAX 40 à Francfort était en hausse de 1,5 %.

Dans le FTSE 100, Associated British Foods, propriétaire de Primark, a gagné 1,3 %.

AB Foods a déclaré qu'elle s'attend à ce que les ventes intermédiaires soient supérieures de plus de 20 % à celles de l'année dernière aux taux de change réels, ou de plus de 16 % en monnaie constante. Elle s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté soit "largement" en ligne avec l'année précédente.

Le chiffre d'affaires provisoire de Primark devrait être de 4,2 milliards de livres sterling, soit 19 % de plus que l'année précédente.

La division de vente au détail de la rue haute est toujours confrontée à des pressions "significatives" sur les coûts, mais a vu les dépenses des consommateurs plus résilientes que prévu. Elle a relevé ses attentes pour l'ensemble de l'année, prévoyant désormais un bénéfice d'exploitation ajusté et un bénéfice par action ajusté en ligne avec l'année précédente. AB Foods termine son exercice financier en septembre.

Bien que les coûts des intrants aient quelque peu diminué, AB Foods a noté la présence continue de vents contraires macroéconomiques, qui pourraient peser sur les dépenses de consommation dans les mois à venir.

Bunzl, l'homologue de l'indice, a gagné 2,5 %, après avoir salué "une autre excellente année".

La société de services de distribution basée à Londres a déclaré que son chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 17 % en glissement annuel, passant de 10,29 milliards de GBP à 12,04 milliards de GBP. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 12 %, passant de 568,7 millions de GBP à 634,6 millions de GBP.

Bunzl a augmenté son dividende de 10 %, passant de 57,0 pence à 62,7 pence.

La société a laissé ses prévisions pour 2023 inchangées par rapport à sa déclaration commerciale de décembre. À l'époque, elle avait déclaré s'attendre à un bénéfice d'exploitation ajusté "résilient", avec une marge d'exploitation "légèrement supérieure aux niveaux historiques".

Séparément, Bunzl a déclaré qu'elle avait accepté d'acquérir Arbeitsschutz-Express, un distributeur allemand de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle. Elle a également déclaré avoir finalisé l'acquisition de Capital Paper Products, une société d'emballage canadienne.

Les deux acquisitions sont pour des sommes non divulguées. Bunzl a ajouté qu'Arbeitsschutz-Express générait un revenu de 41 millions d'euros en 2022, tandis que Capital Paper avait un revenu de 26 millions de dollars canadiens, soit environ 16 millions de livres sterling en 2021.

Parmi les valeurs moyennes, Dechra a chuté de 15 % suite à un avertissement sur les bénéfices.

La société pharmaceutique vétérinaire a déclaré que le chiffre d'affaires pour le semestre clos le 31 décembre a augmenté de 14 % pour atteindre 377,4 millions de GBP, contre 332,4 millions de GBP un an plus tôt.

"Le marché mondial des soins de santé pour animaux de compagnie est revenu à des niveaux de croissance plus normalisés après les taux extraordinairement élevés observés pendant la pandémie de Covid-19, et dans ce contexte, notre performance a été robuste", a déclaré la société.

Le bénéfice avant impôt a fortement baissé, passant de 53,4 millions de GBP à 29,7 millions de GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation est tombé à 44,6 millions de GBP, contre 57,4 millions de GBP un an plus tôt.

Dechra a déclaré un dividende intérimaire de 12,50 pence chacun, en hausse de 4,2 % par rapport aux 12,0 pence de l'année précédente.

Pour l'avenir, Dechra s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation sous-jacent de l'année complète se situe dans la partie inférieure des attentes des analystes.

Cependant, Liberum a déclaré que ses prévisions sont "plus conservatrices que le consensus", prévoyant un bénéfice avant intérêts et impôts inférieur de 1% à 2% par rapport au consensus. Liberum prévoit un chiffre d'affaires de 779,8 millions de GBP pour l'ensemble de l'année.

Liberum a ajouté : "Les rapports de perspectives des pairs de Dechra dans le domaine de la santé animale sont mitigés. Nous constatons des performances résilientes sur le marché des animaux de compagnie, en particulier aux Etats-Unis et parmi les médicaments innovants, mais une certaine mollesse sur le marché des animaux producteurs de nourriture."

Sur l'AIM, Elixirr International a bondi de 22 %. La société de conseil a déclaré que 2022 était une "année forte", tous les paramètres devant être "conformes ou supérieurs" aux attentes du marché.

Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 40 % pour atteindre 70,7 millions de livres sterling, conformément aux prévisions précédentes, et le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait s'élever à 20,4 millions de livres sterling - ce qui est conforme aux prévisions d'Elixirr de dépasser les 20 millions de livres sterling.

La société a déclaré que l'année 2023 a démarré "en force" avec une accélération de la croissance organique au premier trimestre, et le mois de janvier a vu un revenu mensuel record.

Le pétrole Brent était coté à 82,70 USD le baril à la mi-journée à Londres lundi, contre 81,83 USD vendredi soir. L'or était coté à 1 811,01 USD l'once, stable par rapport à 1 811,07 USD.

A venir sur le calendrier économique de lundi, il y a les données de l'indice des ventes de logements en attente aux Etats-Unis à 1500 GMT.

