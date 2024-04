Deciphera Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de nouveaux médicaments destinés à améliorer la vie des personnes atteintes d'un cancer. La société s'appuie sur sa plateforme d'inhibiteurs de kinases à contrôle commutatif dans le domaine de la biologie des kinases pour développer un portefeuille de médicaments. Le QINLOCK de la société est un inhibiteur de kinases à contrôle commutatif, conçu à l'aide de sa plateforme de découverte de médicaments et développé pour le traitement de la tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) en quatrième intention. Outre le QINLOCK, l'entreprise a développé un solide portefeuille de candidats-médicaments utilisant sa plateforme d'inhibiteurs de kinases à contrôle commutatif, dont le vimseltinib et le DCC-3116. Le vimseltinib est un inhibiteur de kinase à contrôle commutatif, puissant et hautement sélectif, administré par voie orale et destiné au traitement potentiel de la tumeur à cellules géantes ténosynoviale (TGCT). Le DCC-3116 est un inhibiteur de phase 1/2 des kinases ULK développé pour inhiber l'autophagie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale