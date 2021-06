Deckers Outdoor Corporation : Le titre s'attaque à des niveaux pivots 24/06/2021 | 08:30 Jordan Dufee 24/06/2021 | 08:30 achat En attente

Cours d'entrée : 352.2$ | Objectif : 440$ | Stop : 299$ | Potentiel : 24.93% Le titre Deckers Outdoor Corporation évolue à proximité d'une zone de résistance majeure dont le franchissement libérerait un nouveau potentiel et une hausse de la volatilité. Nous anticipons ce scénario.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 440 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Chaussures - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DECKERS OUTDOOR CORPORATION 22.81% 9 796 PUMA SE 4.36% 17 161 CROCS, INC. 77.55% 7 201 ALPARGATAS S.A. 17.43% 5 356 POU CHEN CORPORATION 16.88% 3 826 YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDIN.. 14.13% 3 806 RELAXO FOOTWEARS LIMITED 44.96% 3 702 BATA INDIA LIMITED 5.31% 2 883 TOD'S S.P.A. 119.26% 2 459 GEOX S.P.A. 42.82% 350 HARSON TRADING (CHINA) CO.,.. 11.53% 237

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2022 3 008 M - 2 523 M Résultat net 2022 415 M - 348 M Tréso. nette 2022 1 098 M - 921 M PER 2022 23,7x Rendement 2022 - Capitalisation 9 796 M 9 796 M 8 216 M VE / CA 2022 2,89x VE / CA 2023 2,52x Nbr Employés 3 400 Flottant 98,5% Prochain événement sur DECKERS OUTDOOR CORPORATION 29/07/21 Q1 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Cloture 352,20 $ Objectif de cours Moyen 416,67 $ Ecart / Objectif Moyen 18,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre David Powers President, Chief Executive Officer & Director Steven J. Fasching Chief Financial Officer Michael F. Devine Chairman Brad Willis Chief Technology Officer & Senior Vice President David E. Lafitte Chief Operating Officer