La société Deckers Outdoor a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations du premier trimestre jeudi, misant sur une forte demande pour les baskets Hoka et les bottes UGG de la société de chaussures et d'habillement.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Les marques telles que On Holding et Deckers gagnent en popularité, car leurs produits nouveaux et innovants attirent une clientèle plus jeune, à une époque où les géants de l'habillement sportif, tels que Nike, sont en perte de vitesse.

CONTEXTE

Les rapports sur les bénéfices de plusieurs détaillants ont indiqué que les clients achètent de manière sélective des produits non essentiels qu'ils convoitaient, alors même que l'inflation galopante pèse sur le budget des ménages.

Des détaillants tels que Dick's Sporting Goods et Nordstrom ont tous deux constaté une augmentation de la demande pour les produits Hoka et On's à la mode.

CITATIONS CLÉS

"HOKA et UGG continuent de générer une forte demande à prix plein sur le marché mondial en proposant des produits attrayants que les consommateurs adorent", a déclaré Dave Powers, PDG de HOKA et UGG.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions de Deckers, qui ont augmenté de près de 26 % cette année, étaient en hausse d'environ 8,4 % dans les échanges prolongés.

"Je pense que les chiffres continuent d'être positifs ... il y a de la place pour la croissance pour Hoka et UGG continue d'aller très bien. C'est une entreprise bien gérée", a déclaré Jessica Ramirez, analyste chez Jane Hali & Associates.

PAR LES CHIFFRES

Deckers prévoit désormais un bénéfice annuel par action compris entre 29,75 et 30,65 dollars, contre une prévision antérieure de 29,50 à 30 dollars.

La société continue de s'attendre à ce que les ventes nettes pour l'exercice 2025 augmentent de 10 % pour atteindre 4,7 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 825,3 millions de dollars, contre des estimations de 807,9 millions de dollars.

L'entreprise a enregistré un bénéfice par action de 4,52 dollars. Les analystes attendaient en moyenne 3,48 $ par action, selon les données de LSEG.

Les ventes de Hoka ont bondi de 29,7 %, tandis que la bannière UGG a grimpé de 14 %.

Le canal de vente directe au consommateur a vu ses ventes bondir de 24 %, tandis que le commerce de gros a grimpé de 21 %.