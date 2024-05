Deckers Outdoor a publié jeudi des résultats pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à la forte demande pour ses bottes UGG et ses chaussures de sport HOKA, qui sont des produits haut de gamme.

Les actions de la société ont bondi de près de 8 % à la suite de la publication de ses résultats après la cloche, ce qui s'ajoute à la hausse de 35 % enregistrée depuis le début de l'année, la société ayant également fait état d'une augmentation de sa marge brute trimestrielle.

Deckers Outdoor, à l'instar de son rival On Holding, a enregistré une forte demande l'année dernière pour ses vêtements et chaussures de sport, en maintenant un stock serré pour stimuler la demande dans ses canaux de vente en gros et de vente directe au consommateur (DTC).

"La société possède deux marques très fortes qui continuent de trouver un écho auprès des consommateurs, UGG et HOKA. Nous voyons une dynamique continue pour les deux marques en raison du confort chez UGG et de l'intérêt des consommateurs pour la course à pied et l'outdoor chez HOKA", a déclaré Jessica Ramirez, analyste chez Jane Hali & Associates.

Les ventes nettes de la marque UGG ont bondi de 14,9 % pour atteindre 361,3 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, tandis que les ventes de HOKA ont bondi de 34 % pour atteindre 533 millions de dollars.

Les ventes au détail de la société ont augmenté de 21 %, après un bond de 19,5 % l'année dernière, tandis que les ventes en gros ont augmenté de 21,4 %.

Les marges brutes ont augmenté pour atteindre 56,2 %, contre 50 % l'année dernière.

"Nous restons conscients du fait que l'augmentation considérable des marges que nous avons connue, en particulier grâce à des niveaux de promotion et de rabais historiquement bas, pourrait ne pas se répéter au même degré dans les périodes à venir", ont déclaré les dirigeants de Deckers lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Deckers a enregistré un bond de 21,2 % de ses ventes nettes, soit 959,8 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 887,6 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données de LSEG.

Elle a réalisé un bénéfice de 4,95 dollars par action au cours de la période considérée, supérieur aux attentes de 2,89 dollars par action.

La société prévoit que les ventes nettes pour l'exercice 2025 augmenteront de 10 % pour atteindre 4,70 milliards de dollars, ce qui correspond aux attentes de 4,71 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

Deckers prévoit un bénéfice par action compris entre 29,50 et 30 dollars, contre 30,27 dollars attendus. La marge brute pour 2025 devrait être de 53,5 %, contre 55,6 % en 2024.