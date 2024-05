Les actions de Deckers Outdoor ont bondi de 13 % pour franchir la barre des 1 000 dollars pour la première fois vendredi, alors que le fabricant de chaussures a publié des résultats positifs pour le quatrième trimestre, grâce à la popularité des bottes Ugg et des chaussures de sport Hoka auprès des Américains.

L'action de l'entreprise est en plein essor depuis le début de l'année dernière et a augmenté d'environ 35 % cette année, après avoir progressé de 67 % en 2023. En revanche, Nike a chuté de 15,2 % cette année.

"L'exercice 2024 a été une année record pour DECK, ses deux grandes marques ayant enregistré l'une des plus fortes croissances dans le secteur de la chaussure et démontré leur capacité à continuer à attirer de nouveaux clients", a écrit Paul Lejuez, analyste chez Citi Research, dans une note.

Les ventes nettes de Hoka ont bondi de 34 % au quatrième trimestre, contribuant pour près de 56 % au chiffre d'affaires de Deckers, tandis que celles de UGG ont augmenté de 14,9 %. UGG a représenté près de 38 % de ses ventes globales.

Ces bons chiffres de vente ont incité au moins 14 analystes à relever leurs objectifs de prix sur le titre.

Les marques naissantes telles que On Holdings et Deckers Outdoor ont été en mesure de soutenir la demande, car les grossistes ouvrent leurs rayons à leurs produits innovants, à un moment où les géants tels que Nike et Adidas subissent un coup dur.

Hoka et UGG sont devenues deux des marques les plus fortes et les plus demandées dans le domaine de la chaussure, a déclaré le PDG David Powers lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats jeudi.

La note moyenne de 22 analystes sur le titre est "acheter", avec un objectif de prix médian de 1 039 $, selon les données de LSEG.

Tom Nikic, analyste chez Wedbush, a déclaré que Deckers continue d'être l'un des "noms fondamentalement les plus solides" dans la couverture de la maison de courtage.