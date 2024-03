Decklar Resources Inc. est une société pétrolière et gazière internationale indépendante. Les principales activités de la société consistent à fournir des services de financement et de conseil technique aux entreprises impliquées dans l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières au Nigeria. La société développe trois champs, tous situés au Nigeria, notamment les champs d'Oza et d'Asaramatoru situés à terre dans la concession minière pétrolière (OML) 11 et le champ d'Emohua situé à proximité dans l'OML 22. Le champ d'Oza est un champ de pétrole conventionnel situé à terre, sur un terrain sec, dans la partie nord-ouest de l'Oil Mining Lease (OML) 11, à environ 30 kilomètres (km) au sud-ouest de Port Harcourt, qui fait partie de l'État d'Abia au Nigeria. Le champ d'Asaramatoru est situé à terre, dans un marécage peu profond, dans la partie sud de la licence d'exploitation pétrolière (OML) 11 au Nigeria. Le champ d'Emohua est situé à environ six kilomètres à l'ouest de la ville de Port Harcourt, dans l'État de Rivers, et à environ 30 kilomètres à l'ouest du champ d'Oza.