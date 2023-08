Decmil Group Limited est une société basée en Australie qui fournit des solutions intégrées de construction et d'ingénierie dans les secteurs de l'infrastructure, des ressources, de l'énergie et de la construction. Ses activités s'articulent autour de deux segments. Le segment Construction & Engineering est engagé dans la conception multidisciplinaire, le génie civil et les services de construction. Ce segment opère par le biais de ses deux filiales, Decmil Australia Pty Ltd et Decmil Southern Pty Ltd. Le secteur de l'hébergement opère par l'intermédiaire de sa filiale, Homeground Villages Pty Ltd, qui détient les parts du Homeground Gladstone Unit Trust. Le village d'hébergement Homeground Gladstone Unit Trust est situé à Gladstone, dans le Queensland. L'entreprise fournit des solutions pour des projets multidisciplinaires dans toute l'Australie. Ses projets comprennent des ponts, des routes, des chemins de fer, des infrastructures d'aviation, des camps et des installations, des infrastructures sans processus, des bâtiments, la santé et l'éducation, la défense, le pétrole et le gaz, l'énergie éolienne et solaire, et le stockage de l'énergie.

Secteur Construction et ingénierie