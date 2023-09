Deep Industries Limited est une société basée en Inde, qui fournit des solutions au secteur de l'énergie. La société est spécialisée dans la fourniture de services de compression d'air et de gaz, de services de forage et de reconditionnement, de services de déshydratation du gaz et de services intégrés de gestion de projets. La société fournit des équipements et des services pour les champs pétroliers et gaziers sur la base de la location et de l'affrètement. Son portefeuille comprend diverses machines / équipements / outils utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, depuis les services d'exploration et de production jusqu'aux services intermédiaires. Elle fournit des services de carottage, de forage pneumatique, de reconditionnement et d'installation de forage sur la base d'un affrètement ou d'une location sans équipage. Elle possède une flotte de plus de 100 compresseurs de gaz naturel allant de 200 chevaux à 1680 chevaux pour un total de plus de 100 000 chevaux.