Deep Industries Limited est une société basée en Inde qui fournit des solutions au secteur de l'énergie. La société est spécialisée dans la fourniture de services de compression d'air et de gaz, de services de forage et de reconditionnement, de services de déshydratation du gaz et de services de gestion de projets intégrés. Elle fournit divers équipements et services sur la base de la location et de l'affrètement. Son portefeuille comprend diverses machines/équipements/outils destinés à l'industrie pétrolière et gazière, depuis les services d'exploration et de production jusqu'aux services intermédiaires. Ses services en amont comprennent des services de forage et de reconditionnement et des services de gestion de projets intégrés. Ses services intermédiaires comprennent les services de compression d'air et de gaz et la déshydratation, le conditionnement et le traitement du gaz. Elle propose l'installation et la mise en service d'installations de conditionnement et de traitement du pétrole et du gaz, d'installations de surface, d'unités de traitement du gaz, d'épurateurs, de systèmes de rejet de l'azote, de stations de collecte de gaz et de stations de collecte de gaz, ainsi que de réseaux de pipelines aériens et souterrains.