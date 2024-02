Deep Polymers Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication d'additifs et de mélanges maîtres de couleurs. La société opère dans le secteur de la fabrication de mélanges-maîtres et de polymères. La société fabrique divers grades de charges antifabriquées, en utilisant des microparticules de carbonate de calcium naturel à revêtement superficiel et de talc de silicate de magnésium naturel hydraté, avec des additifs de dispersion spéciaux et des résines porteuses. Ses différentes qualités d'antifabriquant sont les suivantes : charge blanche - FM 007 (282), charge blanche - FM 007 (282), charge naturelle - TPFN 001, charge à teinte colorée, charge super éclaircissante, modificateur de processus et charge naturelle - TPFN001. Les installations de production de la société sont situées à Rakanpur (Santej), Kalol, Gandhinagar.

Secteur Produits chimiques de base