Vague de froid sans précédent aux États-Unis

par Rich McKay

24 décembre (Reuters) - - Une vague de froid sans précédent continuait samedi de paralyser une partie des Etats-Unis, provoquant des pannes de courant, des accidents de voitures mortels et des annulations de vols, les températures polaires battant des records en ce réveillon de Noël dans plusieurs villes en Pennsylvanie et en Géorgie.

Les températures ne devraient pas dépasser 7° Fahrenheit (-13 degrés Celsius) à Pittsburgh, dépassant le précédent record de 13° F à la veille de Noël établi en 1983, a annoncé la météo nationale (NWS).

Plusieurs villes de Géorgie et de Caroline du Sud – Athènes et Charleston en particulier – devaient enregistrer les températures les plus froides pour le réveillon, tandis que Washington, DC, devait connaître son 24 décembre le plus froid depuis 1989.

Cette immense tempête de neige est à l'origine de plusieurs accidents de voitures mortels dans le pays, CNN faisant état d'au moins 14 morts dans des accidents liés aux conditions météorologiques.

Près de 2.000 vols ont été également annulés samedi matin en raison de ce phénomène climatique exceptionnel, alimenté depuis mercredi par des vents polaires qui provoquent d'importantes chutes de neige. (Reportage Rich McKay à Atlanta; avec la contribution de Joel Schectman, Gabriella Borter, Tim Reid, Lisa Baertlein, Erwin Seba, Susan Heavey, Laila Kearney, Alyson McClaren, Aleksandra Michalska et Scott DiSavino; rédigé par Steve Gorman; version française Jean-Michel Bélot)