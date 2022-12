Vague de froid sans précédent aux États-Unis, 700.000 personnes privées d'électricité

par Rich McKay

24 décembre (Reuters) - - Une vague de froid sans précédent aux Etats-Unis privait samedi plus de 700.000 personnes d'électricité, provoquant la mort d'au moins 16 personnes dans des accidents de voitures et bloquant des milliers de voyageurs dont les vols ont été annulés.

La nuit de Noël devrait être la plus froide jamais enregistrée dans le pays, mettant ainsi à rude épreuve le réseau électrique, endommagé à certains endroits par la tempête.

Plusieurs fournisseurs d'électricité ont appelé leurs clients à réduire leur consommation en évitant d'utiliser de gros appareils et en éteignant les lumières dans les pièces inoccupées.

Ces perturbations ont bouleversé le quotidien ainsi que les projets de vacances de millions d'Américains, qui se déplacent habituellement très fréquemment à cette période de l'année.

Plus de 2.700 vols ont été annulés et plus de 6.400 retardés samedi, après déjà plus de 5.000 annulation la veille, selon le site de suivi du trafic aérien FlightAware.

Selon la presse, les accidents de voiture liés à la météo ont fait au moins 16 morts et des centaines de personnes ont été bloquées sur les routes enneigées et verglacées du pays.

Dans le comté d'Erie, dans le nord de l'État de New York, environ 500 automobilistes ont été bloqués dans leur véhicule dans la nuit de vendredi à samedi matin, et la Garde nationale a été appelée à la rescousse, a déclaré à la presse Mark Poloncarz, directeur du comté d'Erie. Au moins une personne a été retrouvée morte dans une voiture, a-t-il précisé.

La température ne devrait pas excéder 7° Fahrenheit (-13 degrés Celsius) à Pittsburgh, dépassant le précédent record de froid de 13° F à la veille de Noël établi en 1983, a annoncé la météo nationale (NWS).

Plusieurs villes de Géorgie et de Caroline du Sud – Athènes et Charleston en particulier – devaient enregistrer les températures les plus froides pour le réveillon, tandis que Washington, DC, devait connaître son 24 décembre le plus froid depuis 1989.

Ce phénomène climatique exceptionnel qui frappe les deux tiers de l'est du pays est alimenté depuis mercredi par des vents polaires qui provoquent d'importantes chutes de neige.

"La vague de froid va persister jusqu'à Noël", a déclaré le météorologue Ashton Robinson Cook, du centre de prévision météorologique du NWS.

Le matin de Noël, la plus basse température devrait être enregistrée à Fargo, dans le Dakota du Nord, avec -20° F (près de -29° C). (Reportage Rich McKay à avec la contribution de Joel Schectman, Gabriella Borter, Tim Reid, Lisa Baertlein, Erwin Seba, Susan Heavey, Laila Kearney, Alyson McClaren, Aleksandra Michalska et Scott DiSavino; version française Jean-Michel Bélot)