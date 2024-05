Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited a pour principale activité la fabrication, le commerce et la vente de produits chimiques en vrac. Elle exerce également des activités dans le domaine de l'immobilier à valeur ajoutée. La société opère à travers trois segments : Produits chimiques, Engrais en vrac et Immobilier. Le secteur des produits chimiques propose des produits tels que l'ammoniac, le méthanol, l'acide nitrique dilué, l'acide nitrique concentré, le dioxyde de carbone (CO2), le nitrate d'ammonium technique, l'alcool isopropylique, le propane, les produits chimiques en vrac et les produits chimiques de spécialité. Le segment des engrais en vrac propose des produits tels que le nitrophosphate (NP), le muriate de potasse, le phosphate diammonique (DAP), le superphosphate simple, le soufre, les oligo-éléments, le superphosphate simple (SSF) et les engrais biologiques. Le segment Realty comprend les activités immobilières. Le segment des éoliennes comprend l'énergie éolienne. Elle propose aux agriculteurs indiens, sous sa marque Mahadhan, une gamme de NP, de variantes d'azote, de phosphore et de potassium, d'engrais solubles dans l'eau et de bentonite et de soufre.

Secteur Chimie diversifiée