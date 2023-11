DeepMarkit Corp. est une société d'infrastructure logicielle basée au Canada, qui opère dans le secteur vertical de la blockchain. Elle se concentre sur la démocratisation de l'accès au marché de la compensation volontaire des émissions de carbone en frappant des jetons non fongibles (NFT). L'actif principal de la société, MintCarbon.io, est une plateforme basée sur le web qui facilite la frappe des compensations carbone en NFTs (basés sur la norme ERC-1155) ou d'autres jetons sécurisés (basés sur la norme ERC-20). Sa plateforme MintCarbon.io est une interface utilisateur web payante, qui offre aux détenteurs enregistrés de compensations carbone volontaires la possibilité de frapper des NFT représentant leurs compensations carbone. La frappe des compensations volontaires de carbone en NFTs universellement négociables, incorpore des informations détaillées sur le projet, telles que le contenu visuel, les informations sur les prix, les statistiques et d'autres descriptions directement dans le NFT. Les filiales de la société comprennent First Carbon Corp. (First Carbon) et DeepMarkit AI Corp. (DeepMarkit AI).

Secteur Internet