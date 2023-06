(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

IOG PLC, en hausse de 33% à 5,57 pence, fourchette de 12 mois 3,26p-41,00p. Le développeur de gaz offshore centré sur le Royaume-Uni a déclaré avoir achevé avec succès l'intervention filaire sur le puits Blythe H2, ajoutant que le puits s'est maintenant écoulé à un taux maximum stabilisé d'environ 42 millions de pieds cubes standard par jour, légèrement au-dessus de l'objectif initial de 30 à 40 millions de pieds cubes. La production va maintenant être gérée à partir de 20 millions de pieds cubes par jour vers le taux maximum afin d'assécher davantage le pipeline, indique la société.

----------

Creo Medical Group PLC, en hausse de 9,1% à 36,70 pence, fourchette de 12 mois 18,34p-91,25p. La société de dispositifs médicaux déclare que le premier clinicien en Europe a maintenant effectué un cas de Speedboat Inject dans le tractus gastro-intestinal supérieur depuis que l'autorisation a été obtenue la semaine dernière. Speedboat Inject est un instrument multimodal conçu pour l'endoscopie flexible. "Le résultat de la procédure a été excellent et le patient a quitté l'hôpital peu de temps après", précise M. Creo. Un deuxième médecin est désormais formé à l'utilisation de Speedboat Inject pour les interventions sur les voies digestives supérieures, ajoute la société.

----------

AIM - LOSERS

----------

Microsaic Systems PLC, baisse de 51% à 0,011 pence, fourchette de 12 mois 0,010p-0,014p. La société d'équipement de spectrométrie de masse indique que son partenaire DeepVerge lui doit 1,4 million de livres sterling de factures impayées et qu'elle devra trouver un fonds de roulement supplémentaire au troisième trimestre si ces factures ne sont pas payées. Les actions de la société DeepVerge, spécialisée dans les sciences de l'environnement et de la vie, ont été suspendues sur l'AIM lundi, dans l'attente d'une clarification de sa situation financière. La société avait cherché à vendre une ou plusieurs de ses unités commerciales afin de lever des fonds suffisants pour lui permettre de poursuivre ses activités. Cependant, DeepVerge n'y est pas parvenue. En conséquence, la société a déclaré qu'il était peu probable que des fonds suffisants soient levés à temps pour permettre à ses unités commerciales de poursuivre leurs activités.

----------

Premier African Minerals Ltd, baisse de 34% à 0,46 pence, fourchette de 12 mois 0,26p-1,04p. Le producteur de tungstène fait le point sur son accord d'achat et de paiement anticipé avec Canmax Technologies Co Ltd pour le concentré de spodumène produit dans le cadre du projet de lithium et de tantale Zulu. Premier African adresse un avis de force majeure à Canmax en raison de problèmes survenus dans son usine. Un cas de force majeure est une clause incluse dans les contrats pour supprimer la responsabilité en cas de catastrophes imprévisibles et inévitables qui interrompent le cours prévu des événements et empêchent les participants de s'acquitter de leurs obligations. En conséquence, l'accord avec Canmax, y compris ceux liés à la livraison et toutes les conséquences qui en découlent, est suspendu. Dit qu'aucun avenant n'a été signé avec Canmax, et ajoute qu'il ne sera pas signé s'il contient des termes actuellement proposés par Canmax. Ces conditions sont les suivantes : la conversion du montant du prépaiement en un instrument de dette convertible au cas où Zulu ne serait pas en mesure de respecter ses obligations de livraison dans le cadre de l'accord modifié ou la conversion d'un montant proportionnel des capitaux propres de Zulu, et la vente à Canmax de tout le concentré produit à Zulu à des prix fixes avec "une capacité limitée pour Premier de s'adapter aux variations de coûts".

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.