Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Deere, Credit Suisse rehausse son objectif de cours de 393 à 447 dollars, après la publication vendredi dernier, par le fabricant d'équipements agricoles, de ses résultats de troisième trimestre.



'Deere continue de gagner des parts de marché dans l'ensemble des régions, même en Amérique du Nord où ses parts de marchés sont très élevées et en Europe où les gains de parts tendent à être plus difficiles', souligne le broker.



'Deere s'attend aussi à ce que les prix solides se poursuivent en 2023 à un rythme de plus ou moins 10% et à des gains de marges dans la fourchette-cible', ajoute Credit Suisse, qui voit du potentiel de hausse si les pressions inflationnistes ou logistiques s'améliorent.



