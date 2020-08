DEERE : fait mieux que prévu au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Malgré la pandémie de Covid-19, Deere & Company a dévoilé vendredi des résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre fiscal 2020. Ainsi, le fabricant américain de matériels agricoles a publié un bénéfice net de 811 millions de dollars sur la période, ou 2,57 dollars par action, contre un bénéfice net de 899 millions de dollars, ou 2,81 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait bien moins : un bénéfice par action de 1,26 dollar.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 8,93 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal 2020 (-11% sur un an), ce qui se révèle également supérieur aux prévisions du marché (7,50 milliards).