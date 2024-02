Deere & Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels et d'équipements agricoles et forestiers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements agricoles et d'entretien des espaces verts (67,3%) : tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs, moteurs, coupeurs et défibreurs, racleurs, équipements d'irrigation, matériel de manutention, faucheuses, tondeuses à gazon, etc. ; - équipements de construction et de foresterie (23,8%) : chargeurs, niveleuses, tracteurs, excavatrices, moissonneuses-batteuses, débusqueuses, etc. ; - autres (2%). Le solde du CA (6,9%) concerne les prestations de financement des ventes (achat, crédit-bail, etc.). 61,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis et au Canada.

Secteur Véhicules et machines lourdes