Deere : fourchette cible de profit relevée pour 2020-21

A l'occasion de la publication de ses trimestriels, John Deere indique relever son objectif de profit pour l'exercice 2020-21 à entre 4,6 et cinq milliards de dollars, à comparer à une fourchette cible qui allait de 3,6 à quatre milliards de dollars il y a trois mois.



'Des conditions améliorées dans les secteurs de l'agriculture et de la construction préparent la voie à une année de performance vigoureuse', explique le fabricant de machines, qui met aussi en avant la 'réalisation réussie de sa nouvelle stratégie opérationnelle'.



Il fait état d'un bénéfice net plus que doublé (+137%) à 1,22 milliard de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit 3,87 dollars par action, un BPA dépassant largement le consensus, pour un chiffre d'affaires augmenté de 19% à 9,11 milliards.



