Deere : les signaux trimestriels sont au vert

Deere a fait part d'un bénéfice net de 1,96 milliard de dollars pour le trimestre terminé le 30 janvier, contre 904 millions de dollars un an plus tôt. Le fabricant de matériel agricole a pu bénéficier de l'atténuation des problèmes de la chaîne d'approvisionnement, lui permettant d'expédier davantage de tracteurs et de moissonneuses. Le bénéfice par action s'établit à 6,55 dollars contre 2,92 dollars un an plus tôt, à comparer avec un consensus de 5,45 dollars.



Les revenus trimestriels se sont élevés à 12,65 milliards de dollars, contre 9,57 milliards de dollars un an plus tôt, les analystes tablant sur 11,14 milliards de dollars.



La firme prévoit un bénéfice net pour l'exercice 2023 de 8,75 milliards à 9,25 milliards de dollars, par rapport aux prévisions précédentes de 8 milliards à 8,5 milliards de dollars.