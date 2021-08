A l’occasion de la publication de solides résultats trimestriels, Deere & Co a relevé ses objectifs annuels. Le fabricant de matériel agricole vise désormais un bénéfice net compris entre 5,7 et 5,9 milliards de dollars, contre une précédente fourchette comprise entre 5,3 et 5,7 milliards de dollars. Cela permet au titre du groupe de progresser d’environ 1% en pré-ouverture des marchés actions américains ce vendredi.