Deere : nouveau relèvement d'objectif annuel

A l'occasion de la publication de ses trimestriels, John Deere indique relever une nouvelle fois son objectif de profit pour l'exercice 2020-21 à entre 5,7 et 5,9 milliards de dollars, à comparer à une fourchette cible qui allait de 5,3 à 5,7 milliards il y a trois mois.



'Nous nous attendons à ce que la demande en équipements agricoles et de construction continue de bénéficier de fondamentaux favorables', explique son PDG John May, qui pointe aussi la réalisation d'investissements stratégiques sur le trimestre écoulé.



Le fabricant de machines fait état d'un bénéfice net plus que doublé (+105%) à 1,67 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit 5,32 dollars par action, pour un chiffre d'affaires qui a augmenté de 29% à plus de 11,5 milliards.



