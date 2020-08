Deere : relèvement de l'objectif de bénéfice annuel

21/08/2020 | 13:32

John Deere déclare anticiper un bénéfice net aux environs de 2,25 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice en cours, à comparer à une fourchette cible qui allait de 1,6 à deux milliards il y a trois mois.



Le groupe basé à Moline (Illinois) fait état d'un bénéfice net en baisse de 10% à 811 millions de dollars au titre de son troisième trimestre 2019-20, soit 2,57 dollars par action, un BPA représentant néanmoins plus du double de l'anticipation moyenne des analystes.



Le fabricant de machines agricoles et de construction a vu son chiffre d'affaires reculer de 11% à un peu plus de 8,9 milliards de dollars, mais sa marge opérationnelle a atteint 14,6%, 'aidée par une exécution forte face à la pandémie mondiale'.



